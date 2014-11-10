"Информационное сопротивление" отказывается от контактов с ОБСЕ

Об этом сообщил координатор группы Дмитрий Тымчук.

"Ввиду последних событий (имеется в виду отчет наблюдателей ОБСЕ относительно гибели людей близ школы №63 в Донецке в результате обстрела, как и ранее имевшие место факты сотрудничества ОБСЕ с террористами и деятельность в пользу агрессора в лице РФ) мы, т.е. группа "Информационное Сопротивление", вынуждены отказаться от контактов с представителями Вашей организации", - говорится в сообщении.

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Тымчук попросил читать это заявление официальным отказом "от контактов с данной организацией, с которой мы сотрудничали с весны 2014 года".

"Мы высоко ценим усилия и деятельность представителей ОБСЕ из европейских стран. Однако пока в ОБСЕ широко представлены граждане России, эта организация, к нашему глубокому сожалению, очень часто выступает в роли ширмы для агрессивных планов РФ против Украины. Ввиду этого мы считаем невозможной дальнейшую совместную работу с данной организацией", - подытожил Тымчук.