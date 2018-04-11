Савченко с начала голодовки похудела на 15 килограмм

По словам родных, Надежда сильно похудела – с 85 до 70 килограммов. Она ничего не ест, только употребляет воду и курит сигареты.

Арестованная внефракционная нардеп Надежда Савченко голодает уже 20-й день, и сегодня ее утром посетили мать и сестра.

Об этом сообщает ТСН.

Родные говорят, что Надежда сильно похудела – с 85 до 70 килограммов. Она ничего не ест, только употребляет воду и курит сигареты. Из-за этого с пищеварительной системой начались проблемы.

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"Проблемы с желудком - это все, что я знаю. Спазмы продолжаются, рвота иногда, тошнота", - рассказывает мать задержанной.

Сегодня в медицинское учреждение Савченко не доставят, поскольку запланированы следственные действия. Завтра, как сказала депутат родным, сама попросится в медучреждение.

"Она на месте. Ей предоставляют полную медицинскую помощь на месте", - сказали в пресс-службе СБУ, пишет "Украинская правда".

Как сообщал УНИАН, Савченко и руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, задержанный на линии разграничения с арсеналом оружия, подозреваются в подготовке терактов и госпереворота. По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять дома в правительственном квартале и убить руководство государства, а также захватить здание парламента.

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22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток - до 20 мая, без альтернативы внесения залога.

Савченко в суде объявила голодовку и заявила, что не собирается бежать из Украины.

29 марта 2018 года Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить жалобу адвокатов Савченко на решение суда первой инстанции об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.