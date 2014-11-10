Заместителем прокурора Одесской области стала дочь заместителя Яремы

7 ноября Горностаеву представили коллективу, сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу облпрокуратуры.

По данным ведомства, Горностаева "начала свой трудовой путь в прокуратуре Киевской области, где прошла по карьерной лестнице от помощника прокурора до начальника отдела".

Кроме того Горностаева занимала должности начальника отделов в ГПУ и прокуратуре Одесской области.

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Как отмечает Думская.net, прокурор Одесской области лишился трех заместителей, которые попали под закон "Об очищении власти".

Отметим, Татьяна Горностаева является дочерью 62-летнего Виктора Шокина - заместителя Генпрокурора Виталия Яремы. Шокин был назначен на должность в июне 2014 года.

В 2002-2007 годах Шокин также занимал в ГПУ должность заместителя главы ведомства - во времена Генпрокурора Святослава Пискуна.