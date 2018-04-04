НАБУ проверит, получала ли Тимошенко 4 миллиона евро от Каддафи

Проверку информации о финансировании избирательной кампании Тимошенко окружением Каддафи на выборах 2010 года начали по обращению депутатов.

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало проверку информации о финансировании избирательной кампании Юлии Тимошенко на выборах президента Украины 2010 года ливийским диктатором Муаммаром Каддафи.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от «Блока Петра Порошенко», вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев, обнародовав ответ НАБУ на свое обращение по этому поводу.

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«По результатам рассмотрения Вашего запроса детективами НАБУ начато информационно-аналитическое исследование, в ходе которого истребована дополнительная информация по данному вопросу в установленном законом порядке», - отмечается в документе.

По данным НАБУ, такие запросы направили также другие народные депутаты.

Далее Бюро обещает, что в случае выявленных признаков уголовного преступления, отнесенного к подследственности НАБУ, будет принято решение в соответствии с требованиями ст. 214 УПК Украины.

«Вопрос только, будут ли соответствующие запросы направлены в правоохранительные органы Ливии для получения информации от живых членов семьи Каддафи?», - прокомментировал Арьев.

Справка УНИАН. По информации арабской газеты Asharq Al Awsat, в 2010 году режим Каддафи дал деньги на избирательную кампанию тогдашнего кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко. Помощник из окружения сына ливийского диктатора Сагфа Аль Ислама на условиях анонимности рассказал, что на кампанию Тимошенко якобы было выделено не менее 4 млн евро. Эти деньги заказал тогдашний премьер-министр Ливии Багдади аль-Махмуди, они были помещены в сумку купюрами по 500 евро.

"Мы отправились на частном самолете, они встретили нас в аэропорту Киева, мы провели там ночь и вернулись. Деньги получил тогдашний вице-премьер Украины", - рассказал помощник сына Каддафи.

В то же время пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока опровергла сообщение арабской газеты: "Эта информация не соответствует действительности, это все неправда".

Как сообщал УНИАН, во Франции экс-президента Саркози будут судить по обвинению в коррупции из-за вероятного финансирования Каддафи его кампании.