"Мне для счастья не хватает дома в Козине и везения в лотерею": Холодницкий с Ляшко устроили перепалку в Раде

Ляшко обвинил Холодницкого в злоупотреблении служебным положением и других нарушениях.

В ходе заседания ВР, которая сегодня заслушивает руководителя САП Назара Холодницкого, между Холодницким и главой РПЛ Олегом Ляшко возникла перепалка.

Ляшко начал обвинять Холодницкого в злоупотреблении служебным положением и других нарушениях.

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"Консультируете друзей-бизнесменов в своем кабинете... Вы получили звание генерала, звание заслуженного юриста, вы вице-президент Федерации футбола Украины. Что вам еще нужно для полного счастья?" - выкрикнул в конце своей речи Ляшко. Холодницкий в ответ на это спросил "А вопрос будет?", чем вызвал взрыв смеха в зале ВР.

Ляшко повторил: "Что вам не хватает для полного счастья?". "Мне для полного счастья не хватает дома в Козине и везения в лотерею, Олег Валерьевич", - ответил Холодницкий, снова вызвав смех и овации в зале.

Напомним, в прошлом году Ляшко задекларировал выигрышей в лотерею на более полумиллиона гривень.

Как сообщал УНИАН, 30 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с представлением о снятии Холодницкого с должности руководителя САП. Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, дисциплинарные жалобы о совершении Холодницким дисциплинарных проступков составлены по фактам, выявленным в ходе уголовного производства, которое расследуется НАБУ совместно с ГПУ.