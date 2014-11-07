В Харьковской области расследуют 72 дела по фактам сепаратизма и терроризма

Об этом в эфире областного телевидения сказал первый заместитель прокурора Харьковской области Валерий Романов.

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По его данным, в том числе 32 производства расследуются по фактам преступлений, совершенных на территории Донецкой и Луганской областей. "По результатам расследования в суд направлено 30 уголовных производств указанной категории, из которых уже 16 рассмотрены судом и вынесены обвинительные приговоры", - отметил Валерий Романов.

По словам прокурора, одним из главных направлений работы для правоохранителей остается борьба с организованной преступностью. "Буквально несколько недель назад службой безопасности была разоблачена так называемая группировка "Харьковских партизан". Ведется активная работа по выявлению их связей и источников финансирования. Но уже можно сказать, что их деятельность направлялась спецслужбами Российской Федерации", - сказал Валерий Романов.