Штепа просидит в СИЗО до 9 января

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение во время судебного заседания зачитал председательствующий судья Денис Чудовский.

"Срок содержания под стражей обвиняемой Штепы Нели Игоревны считать продленным до 9 января 2015 года включительно. Постановление обжалованию не подлежит", - подчеркнул судья.

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Представители защиты Штепы ходатайство об изменении меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей не подавали.

Как сообщал УНИАН, Штепу задержали в июле этого года. 8 октября ей объявлено окончательное подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации).

Экс-руководительница города обвиняется в призывах к изменению границ Украины, содействии проведению псевдореферендума об отделении Донецкой области от Украины, создании условий для деятельности террористических групп и организаций.

31 октября прокуратура передала в суд обвинительный акт по делу Штепы.