В Харькове в перестрелке убили террориста - СМИ

Об этом "Вестям" сообщили источники в правоохранительных органах. Операция проходила на улице Ньютона, осуществляли задержание сотрудники СБУ.

"Группа состояла из трех человек - двух украинцев и россиянина, харьковчан среди них нет. Сдаваться без боя террористы не захотели: один из них начал отстреливаться и бросать в силовиков гранаты, но был застрелен. Также пострадал один боец "Альфы", - рассказал источник.

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По предварительной информации, данная группа причастна к некоторым диверсиям и терактам, произошедшим на территории области в течение последних месяцев. Обезвредили боевиков на стадии подготовки очередного преступления.