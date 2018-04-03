Проект "Стена" в Харьковской области почти закончен - глава Госпогранслужбы

Он подчеркнул, что основная задача – это интеллектуальная охрана границы.

Проект "Стена" в Харьковской области почти закончен.

Об этом заявил глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал в интервью 112.ua.

"На сегодня степень реализации этого проекта соответствует полученному финансированию. Мы построили инженерные сооружения и боевые модули. В Харьковской области система почти закончена», - подчеркнул Цигикал.

Он подчеркнул, что остаётся большая часть работ в Луганской, Сумской, Черниговской областях.

«К сожалению, политизация этого проекта существенно влияет на темпы реализации. Но мы понимаем, что это вопрос национальной безопасности, поэтому закончить его надо при любых условиях», - сказал глава ГПСУ.

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Он подчеркнул, что основная задача – это интеллектуальная охрана границы: «Это отслеживание обстановки, создание системы получения информации, движение людей, транспортных средств, недопущение перемещения разведывательно-диверсионных групп, товаров, грузов, нелегальных мигрантов. То есть грамотное объединение технических возможностей и человеческого потенциала", – подчеркнул Цигикал.

Напомним, «Европейский вал» или «Стена» — проект обустройства украинской государственной границы с Россией. Он инициирован Кабинетом министров Украины под руководством Арсения Яценюка в 2014 году. Проект рассчитан до 2020 года и предусматривает обустройство инженерными сооружениями и системами наблюдения