Биометрический контроль: пограничники рассказали, сколько иностранцев проверили с начала года

В ГПСУ отметили, что большинство россиян едут в Украину по коммерческим делам или к родственникам.

С начала года биометрический контроль на границе Украины прошли 136 тыс. иностранцев, в том числе 96 тыс. россиян.

Об этом в интервью 112.ua сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал.

"На сегодня (по состоянию на 23 марта 2018 года) биометрией воспользовались 136 тыс. человек, из них 96 тыс. – россияне. Из России к нам люди едут в основном по коммерческим делам и к родственникам. В российской прессе много было сказано о том, что мы хотим ограничить права и свободы граждан РФ", - сообщил он.

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"К законопослушным гражданам у нас нет никаких вопросов, просто проводится фиксация их данных. Прежде всего это идентификация и верификация лиц, пересекающих границу, что в свою очередь уменьшает риски и повышает нашу пограничную безопасность", – отметил Цигикал.

Напомним, 1 января 2018 года начала работу система фиксации биометрических данных для граждан 70 стран. На границе с Россией Украина в тестовом режиме запустила биоконтроль еще 27 декабря.