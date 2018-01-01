Украина вводит новые правила пересечения границы: как будут пропускать россиян с 1 января 2018 года (видео)

С 1 января 2018 года на границе вводится биометрический контроль - система фиксации биометрических данных человека, включая отпечатки пальцев, - для граждан 70 стран, откуда могут исходить угрозы для украинцев и национальной безопасности Украины. Россия попала в этот список стран "миграционного риска".

Система биометрического контроля заработает в 157 международных пунктах пропуска для наземного транспорта и в аэропортах. Она не только позволяет контролировать срок пребывания в стране, но и подключена к базам Интерпола.

Планируется, что информация будет передаваться в Национальную систему верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства.

Видео: Эспрессо

Анонсировалось, что граждане России, кроме непосредственно биометрического контроля на границе, дополнительно должны будут перед поездкой в Украину предварительно зарегистрироваться в соответствующей электронной системе - уведомлять минимум за месяц о намерении въехать в нашу страну. Кроме того, сообщалось, что россияне должны будут регистрироваться по месту пребывания в Украине и подробно информировать о маршруте своего передвижения по ее территории. Но полноценно с 1 января 2018 года заработает только проверка биометрических данных.

"В Украине не определен орган, который отвечает за предварительную электронную регистрацию. Более того, вопрос электронной регистрации не урегулирован на законодательном уровне, поэтому нет понимания, как это решение должно быть реализовано", - рассказал "РБК-Украина" источник в МИД.

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По словам министра иностранных дел Павла Климкина, также в будущем планируется введение контроля за перемещением российских граждан на всей территории Украины.

"С 1 января будет введена система регистрации биометрических данных. Это реально первый этап. Второй этап - это будет заявление, которое пойдет соответственно в Государственную миграционную службу, копия ее будет направлена в МИД. И третий этап, он находится в состоянии создания - это контроль за перемещением российских граждан на всей территории Украины", - сказал глава МИД.

Как работает биометрический контроль на границе:

При первом пересечении границы представители стран, в отношении граждан которых решением СНБО введен биометрический контроль, должны сдать отпечатки 5 пальцев правой руки - независимо от того, какой у человека документ. При последующих визитах система будет сканировать 4 пальца.

Ранее предполагалось, что во время первого визита в Украину иностранцы должны будут сканировать 10 пальцев обеих рук.

Пограничники также показали, как биометрический контроль будет действовать в железнодорожном транспорте:

Обязательная фиксация биометрических данных в пунктах пропуска через государственную границу Украины осуществляется у иностранцев и лиц без гражданства следующих стран:

1. Алжир, 2. Ангола, 3. Афганистан, 4. Бангладеш, 5. Бенин, 6. Ботсвана, 7. Буркина-Фасо, 8. Бурунди, 9. Вьетнам, 10. Габон, 11. Гамбия, 12. Гайана, 13. Гана, 14. Гвинея, 15. Гвинея-Бисау, 16. Экваториальная Гвинея, 17. Папуа-Новая Гвинея, 18. Джибути, 19. Эритрея, 20. Эфиопия, 21. Египет, 22. Емен, 23. Замбия, 24. Зимбабве, 25. Ирак, 26. Иран, 27. Иордания, 28. Кабо-Верде, 29. Камерун, 30. Кения, 31. Киргизстан, 32. Коморские острова, 33.Республика Конго, 34. Демократическая Республика Конго, 35. Корейская Народно-Демократическая Республика, 36. Кот-д'Ивуар, 37. Лесото, 38. Либерия, 39. Ливан, 40. Ливия, 41. Мавритания, 42. Мадагаскар, 43. Малави, 44. Мали, 45. Марокко, 46. Мозамбик, 47. Намибия, 48. Нигер, 49. Нигерия, 50. Пакистан, 51. Палестина, 52. Российская Федерация, 53. Южный Судан, 54. Руанда, 55. Сан-Томе и Принсипи, 56. Свазиленд, 57. Сенегал, 58.Сирия, 59. Сомали, 60. Судан, 61. Сьерра-Леоне, 62. Таджикистан, 63. Танзания, 64.Того, 65. Тонга, 66. Тунис, 67. Уганда, 68. ЦАР, 69. Чад, 70. Шри-Ланка.

Относительно других иностранцев и лиц без гражданства фиксация биометрических данных в пунктах пропуска через государственную границу Украины осуществляется по результатам анализа и оценки рисков, отметили в МИД.

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При этом граждан Украины, которые направляются из оккупированных территорий, биометрический контроль не коснется.

"Решение СНБО касается иностранцев. Если говорить об админгранице и оккупированных территориях, там проживают граждане Украины, на них это решение не распространяется. Паспорта РФ, выданные в Крыму, для нас вообще не документ, а если гражданин России въехал через паромную переправу и хочет попасть на материковую Украину через админграницу, он нарушил законодательство Украины, потому что заехал через закрытый пункт пропуска. Он не проедет и мы ему, скорее всего, поставим запрет въезда на 3 года", - заявил в комментарии "Эспрессо" спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

Не будут сдавать биометрические данные:

- главы государств и правительств зарубежных стран, члены парламентских и правительственных делегаций, технический персонал, обслуживающий такие делегации (лиц) и членов их семей, прибывших в Украину по приглашению президента Украины, Рады или Кабмина, Верховной Рады АР Крым или Совмина Автономной Республики Крым, министерств, других центральных органов исполнительной власти Украины; лица и члены семей лиц, которые прибыли в Украину по удостоверениям ООН и организаций системы ООН;

- иностранцы или лица без гражданства, не достигшие 18-летнего возраста;

- иностранные туристы, которые осуществляют круиз;

- члены экипажей иностранных военных кораблей (самолетов), которые в установленном порядке прибыли в Украину;

- лица, входящие в состав экипажей иностранных невоенных судов;

- лица, входящие в состав экипажа гражданских воздушных судов международных авиалиний, бригад поездов международного сообщения, в случае пребывания в аэропортах или на вокзалах (станциях), указанных в расписании;

- главы иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, члены дипломатического персонала, консульские должностные лица, административно-технический и обслуживающий персонал дипломатических представительств и консульских учреждений, работники аппарата военных атташе и торговых представительств и их жены (мужья), дети, родители, которые находятся на содержании указанных лиц;

- работники органов иностранных дел иностранных государств, которые прибыли в Украину по делам и имеют дипломатический или служебный паспорт, и члены их семей;

- должностные лица международных организаций, прибывших в Украину по делам, работники представительств таких организаций в Украине, а также работники представительств государств при международных организациях, имеющих штаб-квартиру в Украине и в соответствии с уставными документами указанных организаций или соответствующими международными договорами, пользуются дипломатическими привилегиями и иммунитетом, а также члены их семей.

В случае отказа иностранцем (лицом без гражданства) от сканирования отпечатков пальцев с такими лицами проводится контроль второй линии, по результатам которого принимается решение о пропуске (непропуске) через государственную границу.

Въезд в Украину иностранцев и лиц без гражданства возможен в пунктах пропуска через государственную границу при соблюдении ими всех предусмотренных законодательством Украины условий пересечения государственной границы.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря 2017-го в тестовом режиме на границе с Россией начал работать биометрический контроль.

Напомним, 1 сентября 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ № 256/2017, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 10 июля о внедрении с января 2018-го биометрического контроля для иностранцев, пересекающих украинскую границу. Цель данного решения - обеспечение национальной безопасности, усиление контроля за въездом и выездом из Украины иностранцев, в том числе граждан России, и лиц без гражданства.