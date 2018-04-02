"Народный фронт" требует отменить е-декларирование для общественных организаций

14:07, 02 апреля 2018
Политика
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руководитель фракции Максим Бурбак

Об этом заявил руководитель фракции Максим Бурбак во время Согласительного совета.

"Народный фронт" давно требует снять законодательное требование об обязательном декларировании доходов общественными активистами и лицами, которые получают иностранные средства по программам помощи, а также иностранными членами наблюдательных советов. Наша позиция остается неизменной", – подчеркнул он.

Максим Бурбак напомнил, что ключевые антикоррупционные реформы, в частности введение электронного декларирования чиновниками, инициировало правительство Арсения Яценюка.

"Эти беспрецедентные реформы существенно приближают нас к членству в Европейском Союзе и НАТО. Е-декларирование стало возможным только благодаря политической воле Премьера Яценюка и фракции "Народного фронта", - напомнил Максим Бурбак.

Он также подчеркнул недопустимость противоречий между антикоррупционными органами.

"Народный фронт" выражает свое возмущение распрями между руководителями антикоррупционных органов. Наша политическая сила боролась за внедрение антикоррупционной реформы. И очень обидно, что антикоррупционные органы превратили свою работу в пиар, а теперь еще и с элементами трагикомедии", - отметил Максим Бурбак.

"Уровень доверия к ним в обществе катастрофически упал. Никто не дискредитировал борьбу с коррупцией в Украине так, как это сделали сами антикоррупционные органы", - добавил руководитель фракции.

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