Агрессия РФ в Украине и нелегальные выборы Путина в Крыму: Парубий подписал два постановления

Парубий подписал постановления о международно-правовой ответственности России за агрессию против Украины и о непризнании выборов президента РФ в Крыму.

Председатель ВРУ Андрей Парубий подписал постановление о комплексе безотлагательных мер по практической реализации международно-правовой ответственности России за агрессию против Украины (№5463) и о непризнании Украиной легитимности выборов президента России в Крыму (№8168-1).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Спикер отметил, что сегодня получил уже подготовленные комитетом после голосования в парламенте постановления и подписал их.

Парубий напомнил, что в постановлении о выборах есть обращение к партнерам Украины, чтобы они заняли такую же принципиальную и жесткую позицию относительно непризнания выборов президента России.

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Как сообщал УНИАН, 20 марта Верховная Рада приняла постановление о комплексе безотлагательных мер по практической реализации международно-правовой ответственности Российской Федерации за вооруженную агрессию против Украины (№ 5463). Постановлением рекомендовано президенту создать межведомственный орган, ответственный за подготовку консолидированной претензии Украины как государства, подвергшегося агрессии, к России как государству-агрессору. Правительство должно разработать методику определения ущерба и объема убытков, причиненных Украине вооруженной агрессией России; разработать и внести в ВР законопроект о реестре физических и юридических лиц, пострадавших от вооруженной агрессии России.

22 марта парламент принял постановление «О заявлении Верховной Рады Украины относительно непризнания Украиной легитимности выборов президента Российской Федерации на временно оккупированных территориях Украины - Автономной Республике Крым и городе Севастополь» (№8168-1). В заявлении парламент призвал международное сообщество применять дополнительные санкции против РФ и персональные санкции против лиц, причастных к организации и проведению незаконного голосования на полуострове.