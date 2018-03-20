В США заявили, что ненастоящие выборы в Крыму никогда не легитимизируют хищническое поведение России

Поверенный в делах США при ОБСЕ отметил, что РФ продолжает размещать войска вокруг критически важной гражданской инфраструктуры на Донбассе, а визит Путина в Крым расценивается как реклама захвата украинского Крыма.

С начала марта четыре раза гражданские авто, которые были четко обозначены логотипом компании по водоснабжению Донбасса, были обстреляны при перемещении по контролируемой Россией территории Донецкой фильтровальной станции.

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На этом настаивает в своем обращении к руководству ОБСЕ временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан, передает Голос Америки.

В одном случае, несколько пуль прошли через кабину грузовика, заставляя водителя спрятаться. В другом случае пули разбили окно автобуса, в котором ехали 30 сотрудников станции водоснабжения, говорится в заявлении.

"Эти нападения на сотрудников водоснабжения и оборудование должны прекратиться", - отметил Камиан.

США высоко оценили усилия Трехсторонней контактной группы по прекращению боевых действий на Донбассе, в частности, приветствовав уменьшение на 60% использования оружия, запрещенного Минскими договоренностями, о чем отмечалось в отчете Наблюдательной миссии от 6 марта.

"Это хорошо, однако мира на Донбассе не будет, пока Россия не прекратит нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины. Кампания России по насилию, запугиванию, нарушению международного права и отрицания обязательств в рамках ОБСЕпродолжается. Это должно быть в центре внимания международного сообщества", - говорится в заявлении.

Камиан отметил, что гражданское население продолжает страдать от действий России.

5 марта Наблюдательная миссия сообщила о повреждениях, нанесенных в результате взрыва возле загруженного моста в Станице Луганской. "Этот мост является единственным пунктом пересечения до Луганска и является жизненно необходимым соединением для тех, кто хочет поехать на рынок, в банк, или навестить родственников в регионе", - говорится в заявлении.

В недельном отчете от 6 марта Наблюдательная миссия сообщила о наличии воронок от обстрелов в 50 м от газопровода и возле зданий, которые содержали токсичные химикаты. Во всех этих случаях, прямое или частичное попадание может привести к существенным и, возможно, катастрофическим последствиям для гражданских по обе стороны от линии разграничения.

В заявлении США призвали к созданию зон безопасности вокруг критически важных объектов инфраструктуры и открытию пункта пропуска "Золотое", что значительно улучшит ситуацию.

Россияне продолжают размещать войска вокруг критически важной гражданской инфраструктуры. Таким образом, Россия подвергает опасности жизнь гражданских, мешает работе миссии ОБСЕ и провоцирует дальнейшее насилие, отмечается в заявлении.

Кроме этого, в заявлении говорится, что недавняя поездка президента РФ Путина в Крым с целью предоставить толчок "политической кампании", рекламируя захват и оккупацию украинского Крыма и Севастополя, снова демонстрирует то, что Россия не имеет уважения к основополагающим международным принципам – уважения к территориальной целостности соседей, подчеркнул Камиан.

Политические акции и ненастоящие выборы никогда не легитимизируют хищническое поведение России и грубое нарушение международного права.

Делегация сделала акцент также на продолжающихся репрессиях в Крыму со стороны российских оккупационных властей в частности, отметив задержание Алексея Шестаковича, заключение Андрея Коломийца и Александра Костенко.