Больше никаких "побед": российский политолог объяснил, почему Путин "не полезет" на Киев или Мариуполь

По мнению политолога, Путин "не полезет" на Мариуполь либо Киев, понимая, что реакция Запада – многоплановая.

Президент России Владимир Путин образца 2018 года не может себе позволить "новые славные победы".

Отныне глава Кремля для укрепления собственной власти намерен использовать иную модель, - сказал в интервью "Обозревателю" российский политолог, журналист, политический деятель Андрей Пионтковский.

По его мнению, Путин образца 2018 года принципиально отличается от Путина образца 2014 года, периода так называемой "русской весны".

Читайте такжеПорошенко: когда придут миротворцы, российская армия уйдет

"Путин и весь российский фашизоидный политический класс в 2014 году был на пике эйфории. "Русский мир", "воссоединение рассоединенной нации", "Новороссия" из 12 областей, дальше – везде, угроза Прибалтике…" - заявил Пионтковский.

"Тогда они думали об этом совершенно серьезно. И Путину казалось, что он нашел золотую жилу вечного правления, что он на алтарь своей власти будет приносить восторженному народу все новые и новые славные победы. Но очень быстро он понял, что это невозможно", - добавил он.

Последующие события, по мнению политолога, показали, что украинцев не вдохновила идея "русского мира".

"А военная операция в Сирии, призванная отвлечь внимание от этого "метафизического поражения", также не была победоносной, - сказал Пионтковский.

По его оценкам, "Запад не позволит Путину больше ничего, никаких больше славных побед не будет". Понимая это, глава Кремля "будет продавать другую модель – оруэлловскую вечную войну, вечное балансирование на грани войны в осажденной крепости - он будет сидеть в осажденной крепости, с гниющей экономикой и пугать всех оттуда своей ядерной пиписькой", - предположил политолог.

И добавил: "Если говорить об украинских делах – не полезет он ни на Мариуполь, ни тем более на Киев, понимая, что реакция Запада – многоплановая, и военная, и экономическая и какая угодно – будет просто сокрушительной для его власти".