Больше никаких "побед": российский политолог объяснил, почему Путин "не полезет" на Киев или Мариуполь
Президент России Владимир Путин образца 2018 года не может себе позволить "новые славные победы".
Отныне глава Кремля для укрепления собственной власти намерен использовать иную модель, - сказал в интервью "Обозревателю" российский политолог, журналист, политический деятель Андрей Пионтковский.
По его мнению, Путин образца 2018 года принципиально отличается от Путина образца 2014 года, периода так называемой "русской весны".
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"Путин и весь российский фашизоидный политический класс в 2014 году был на пике эйфории. "Русский мир", "воссоединение рассоединенной нации", "Новороссия" из 12 областей, дальше – везде, угроза Прибалтике…" - заявил Пионтковский.
"Тогда они думали об этом совершенно серьезно. И Путину казалось, что он нашел золотую жилу вечного правления, что он на алтарь своей власти будет приносить восторженному народу все новые и новые славные победы. Но очень быстро он понял, что это невозможно", - добавил он.
Последующие события, по мнению политолога, показали, что украинцев не вдохновила идея "русского мира".
"А военная операция в Сирии, призванная отвлечь внимание от этого "метафизического поражения", также не была победоносной, - сказал Пионтковский.
По его оценкам, "Запад не позволит Путину больше ничего, никаких больше славных побед не будет". Понимая это, глава Кремля "будет продавать другую модель – оруэлловскую вечную войну, вечное балансирование на грани войны в осажденной крепости - он будет сидеть в осажденной крепости, с гниющей экономикой и пугать всех оттуда своей ядерной пиписькой", - предположил политолог.
И добавил: "Если говорить об украинских делах – не полезет он ни на Мариуполь, ни тем более на Киев, понимая, что реакция Запада – многоплановая, и военная, и экономическая и какая угодно – будет просто сокрушительной для его власти".