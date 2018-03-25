Путин может согласиться на введение международной администрации на Донбасс – Time

В то же время, российский президент не готов делать никаких уступок в вопросе деоккупации Крыма.

В течение своего нового срока на посту президента РФ Владимир Путин будет готов решить проблему Донбасса путем введения на оккупированные территории временной международной администрации, по сценарию Косово или Боснии и Герцеговины.

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Об этом говорится в материале российского журналиста Михаила Зыгаря для издания Time. Автор, ссылаясь на источники, в то же время отмечает, что Путин не будет готов идти на уступки в вопросе Крыма.

Аннексию полуострова он считает «справедливой», и заявляет об этом международным партнерам, когда слышит от них вопрос о Крыме.

Как известно, в Боснии и Герцеговине Международная администрация была развернута ради поддержания стабильности в регионе после войны в Югославии. Сначала администрация опиралась на силы НАТО, а впоследствии – на миротворческий контингент под эгидой ЕС.

Как сообщалось, американский журнал Time разместил на обложке нового номера президента России Владимира Путина в образе "царя". Номер появится в продаже 2 апреля.