Путин может согласиться на введение международной администрации на Донбасс – Time

11:29, 25 марта 2018
Политика
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Путин может пойти на уступки в вопросе Донбасса / dn.vgorode.ua

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Об этом говорится в материале российского журналиста Михаила Зыгаря для издания Time. Автор, ссылаясь на источники, в то же время отмечает, что Путин не будет готов идти на уступки в вопросе Крыма.

Аннексию полуострова он считает «справедливой», и заявляет об этом международным партнерам, когда слышит от них вопрос о Крыме.

Как известно, в Боснии и Герцеговине Международная администрация была развернута ради поддержания стабильности в регионе после войны в Югославии. Сначала администрация опиралась на силы НАТО, а впоследствии – на миротворческий контингент под эгидой ЕС.

Как сообщалось, американский журнал Time разместил на обложке нового номера президента России Владимира Путина в образе "царя". Номер появится в продаже 2 апреля.

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Теги: #Путин#Донбас