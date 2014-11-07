РФ перебросила на Донбасс 32 танка, 16 гаубиц и 33 "Камаза" с боеприпасами и живой силой

Россия за вчерашний день перебросила в Украину 32 танка, 16 гаубиц Д-30, 30 «КамАЗов» с боеприпасами и живой силой и 3 «КамАЗа» с радиолокационной станцией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

«В зону АТО с территории РФ не прекращаются поставки военной техники и живой силы противника. В частности, вчера с территории России в направлении г. Красный Луч Луганской области зафиксировано перемещение военной техники из 32 танков, 16 гаубиц Д-30 и 30 «КамАЗов» с боеприпасами и живой силой», - отметил он.

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Также, по словам Лысенко, с территории РФ в Украину через населенный пункт Изварино вчера зашла колонна грузовиков, среди которых зафиксировано 3 «КамАЗа» с радиолокационной станцией. Передислокация военной техники и российских наемников к линии фронта продолжается.

Силы АТО готовятся к адекватным действиям при любом развитии ситуации, добавил он.