Россия перебросила под Счастье элитную танковую дивизию - СМИ

6 ноября 4-я гвардейская Кантемировская дивизия была передислоцирована в район посёлка Весёлая гора, расположенного под Счастьем.

Об этом луганскому сайту Informator.lg.ua сообщил информированный источник.

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Отметим также, что 6 ноября, около 16:30 жители Луганска слышали звуки сильных взрывов в направлении города Счастье.

Напомним, что по словам очевидцев, 4-я гвардейская Кантемировская танковая дивизия ранее квартировалась в районе Луганска.