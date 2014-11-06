Россия перебросила под Счастье элитную танковую дивизию - СМИ
20:46, 06 ноября 2014Общество
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6 ноября, около 16:30 жители Луганска слышали звуки сильных взрывов в направлении города Счастье.
Иллюстративное изображение / vk.com
6 ноября 4-я гвардейская Кантемировская дивизия была передислоцирована в район посёлка Весёлая гора, расположенного под Счастьем.
Об этом луганскому сайту Informator.lg.ua сообщил информированный источник.
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Отметим также, что 6 ноября, около 16:30 жители Луганска слышали звуки сильных взрывов в направлении города Счастье.
Напомним, что по словам очевидцев, 4-я гвардейская Кантемировская танковая дивизия ранее квартировалась в районе Луганска.
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