Через "Изварино" из РФ в Украину прошла колонна бронетехники

Об этом сообщает группа «Информационное Сопротивление».

Также сообщается, «в район н.п. Счастье (Луганская область) прибыла батальонная тактическая группа ВС РФ. Ранее здесь была зафиксирована ротная тактическая группа российских десантников».

По данным группы, «одновременно ВС РФ продолжают концентрацию в приграничных с Украиной районах. Зафиксировано прибытие и разгрузка на ж/д станции Каменск-Шахтинский (Ростовская область, РФ) 2-х эшелонов с военной техникой и личным составом (до 500 чел.)».

В то же время отмечается переброска боевиками бронетехники к рубежу в районе н.п.Первомайск и концентрация вооружений по направлению н.п. Весёлая Гора и Трёхизбёнка, а также напротив н.п. Попасная и Горское.

Читайте такжеЗа сутки боевики около 50 раз обстреляли позиции сил АТО«В район н.п. Станица Луганская подтянута «сводная артиллерийская группа» (до смешанного дивизиона)», - сообщает «Информационное Сопротивление».