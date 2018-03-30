Вдвое меньше, чем подсчет СМИ: Порошенко задекларировал расходы на отдых

У Порошенко не назвали сумму, однако отметили, что журналисты преувеличили его расходы на отдых.

Президент Украины Петр Порошенко опубликовал электронную декларацию за 2017 год.

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"Президент задекларировал расходы за предыдущий год, - в том числе, как и обещал, средства, которые были потрачены на отдых. Те деньги были официально перечислены в безналичной форме с ранее задекларированных собственных счетов, с соблюдением банковского и налогового законодательства Украины. Сумма - в два раза меньше цифры, которая фигурировала в СМИ. Ни копейки не потрачено из государственного бюджета", - сообщает сайт президента Украины.

Как сообщал УНИАН, в январе 2018 года стало известно, что президент Украины Петр Порошенко со своими близкими Новый год встретил на Мальдивах. По подсчетам журналистов, это стоило ему как минимум в $500 тыс.

Порошенко задекларировал более 16 миллионов гривен доходов за 2017 год.