Порошенко задекларировал более 16 миллионов гривень доходов за год

Общая сумма доходов, полученных Порошенко за 2017 год, составляет 16 303 874 гривень. 336 000 из них составляет заработная плата, которую он перечисляет на благотворительные цели.

Президент Украины Петр Порошенко опубликовал электронную декларацию за 2017 год.

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"Общая сумма доходов, полученных Петром Порошенко за 2017 год составляет 16 303 874 гривень. 336 000 из них составляет заработная плата, которую глава государства из года в год в полном объеме перечисляет на благотворительные цели. 15 795 874 гривень - проценты по депозитам", - сообщает сайт президента.

С суммы годового дохода Порошенко уплачен налог на доходы физических лиц по ставке 18%, которой облагаются заработная плата и проценты по депозитам. С указанных доходов также взыскано 1,5% военного сбора.

Отмечается, что сумма средств, которые Петр Порошенко хранит на банковских счетах, уменьшилась за год на 430 тысяч долларов. Около двухсот миллионов гривень в 2017 году Порошенко составили расходы на благотворительную деятельность. В течение 2017 года Петр Порошенко не получал дивидендов от предприятий, конечным бенефициаром которых он является. "Неизменным остался перечень ценных бумаг, которыми владеет Порошенко, его недвижимого и движимого имущества: ничего нового по сравнению с 2016 годом", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее была обнародована декларация главы Минэнерго Насалика.