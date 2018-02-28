Порошенко про Мальдивы: у Президента Украины нет отпусков

Порошенко заявил, что во время путешествия на Мальдивы пересекал границу под собственным именем.

Президент Петр Порошенко рассказал детали своего отдыха на Мальдивах, но при этом заявил, что отпуска у Президента Украины нет.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции "Вызовы - 2018". Журналисты поинтересовались, сколько отпусков имел Порошенко на посту президента и почему о них ничего официально не сообщалось даже постфактум.

Читайте такжеПорошенко рассказал, когда примет решение об участии в президентских выборах

"У Президента Украины нет отпусков, поскольку он не может поручить выполнение своих обязанностей, согласно Конституции, никому", - ответил Порошенко.

Также на вопрос, правда ли, что для отлета Порошенко реконструировали отдельную частную дорожку в аэропорту "Киев" и место для парковки, президент ответил: "Мне ничего неизвестно, что частный, на сколько мне известно, аэропорт «Жуляны» что-то строит. Мне ничего не известно, я это вам утверждаю наверняка. Я подчеркиваю все происходило в соответствии с действующим законодательством".

Как сообщал УНИАН, Порошенко заявил, что во время своего новогоднего путешествия на Мальдивы пересекал государственную границу под собственным именем, а все расходы платил с собственного банковского счета в украинском банке.