Стороны конфликта нарушают обязанность защищать гражданское население - Amnesty International

Об этом заявил заместитель директора программы Amnesty International по Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев, пишет ZN.UA

В организации заявили, что склонны расценивать инцидент как военное преступление.

"Мы стали свидетелями того, как обе стороны конфликта нарушают свои правовые обязательства по защите гражданского населения. Этот трагический случай является последним примером того, к чему приводит игнорирование этих обязательств", - заявил Денис Кривошеев.

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По его словам, если будет установлено, что шокирующее нападение на территорию донецкой школы является военным преступлением, виновные обязаны быть привлечены к ответственности.

Напомним, 5 ноября в результате попадания снаряда в школу №63 Куйбышевского района, пос. Северный, погибли два подростка - восьмиклассник Кузнецов Даниил и выпускник школы Елисеев Андрей.

Помимо погибших, несколько человек было ранено. По информации горсовета, ранено трое человек, по информации волонтера Гуманитарного штаба - ранены четверо детей, один - в тяжелом состоянии.