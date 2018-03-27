Климкин выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Кемерово

00:52, 27 марта 2018
Политика
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Климкин выразил соболезнования в связи с пожаром в Кемерово / УНИАН

"Выражаю соболезнования родным и близким погибших в результате ужасного пожара в Кемерово", – сказано в сообщении.

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Напомним, 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в российском Кемерово возник пожар, погибли 64 человек, десятки пострадавших. Среди погибших есть дети. Окончательная причина пожара неизвестна. Сообщалось о том, что очагом возгорания могла быть батутная комната или коридор кинотеатра.

Ранее чиновники предполагали, что кто-то из детей мог использовать зажигалку. По факту пожара возбудили уголовное дело. Продолжается расследование.

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Новость в сюжете: Пожар в торговом центре в Кемерово
Теги: #МИД Украины#Павел Климкин#Кемерово