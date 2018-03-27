Климкин выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Кемерово
00:52, 27 марта 2018Политика
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В Twitter главы МИД Украины Павла Климкина появилось сообщение о соболезнованиях семьям погибших в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово.
Климкин выразил соболезнования в связи с пожаром в Кемерово / УНИАН
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово. Об этом он написал в своем Twitter.
"Выражаю соболезнования родным и близким погибших в результате ужасного пожара в Кемерово", – сказано в сообщении.
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Напомним, 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в российском Кемерово возник пожар, погибли 64 человек, десятки пострадавших. Среди погибших есть дети. Окончательная причина пожара неизвестна. Сообщалось о том, что очагом возгорания могла быть батутная комната или коридор кинотеатра.
Ранее чиновники предполагали, что кто-то из детей мог использовать зажигалку. По факту пожара возбудили уголовное дело. Продолжается расследование.
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