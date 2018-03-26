По предварительным данным, украинцы не пострадали из-за пожара в Кемерово - МИД

По последним данным представителя управления МЧС в Кемеровской области, украинцев нет среди погибших или пострадавших.

По предварительным данным, граждан Украины нет среди пострадавших в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в российском Кемерово.

Об этом сообщил Радио Свобода начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич.

«Консул в Новосибирске проверяет, могли бы быть среди погибших или пострадавших в результате пожара в Кемерово граждане Украины. По последним данным представителя управления МЧС в Кемеровской области, украинцев нет среди погибших или пострадавших», – сказал он.

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25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в российском Кемерово возник пожар, погибли 64 человек, десятки пострадавших. Среди погибших есть дети.

Окончательная причина пожара неизвестна. Сообщалось о том, что очагом возгорания могла быть батутная комната или коридор кинотеатра.

Ранее чиновники предполагали, что кто-то из детей мог использовать зажигалку. По факту пожара возбудили уголовное дело. Продолжается расследование.