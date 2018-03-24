В Польше отцензурировали речь израильского политика, который не стал обвинять в Холокосте украинцев

Также от политика потребовали не упоминать о количестве евреев, которых убили поляки во время войны.

В Польше отменили выступление Эли Дукорски, мэра израильского города Кирьят-Бялик, после того как речь не прошла цензуру. Он должен был выступить 19 марта перед израильскими студентами и польской молодежью.

Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на израильское издание Ynet News.

Как отмечается, перед мероприятием Дукорски прислал текст речи в Польшу для перевода. Однако текст выступления вернули в цензурированном виде из-за упоминания об участии поляков в Холокосте.

"Я подготовил речь, которая основывалась на личном опыте моей матери во время Холокоста. Мы передали речь на перевод Польше и получили ответ с требованием цензурировать события, к которым причастны поляки, и писать, что к ним причастны украинцы, а вместо "нацисты" писать "немецкие нацисты", - рассказал Дукорски.

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По словам мэра, еще одной просьбой было не упоминать поляков, которые выдавали немцам евреев, и изменить количество еврейских жертв, убитых поляками во время войны.

Дукорски сначала согласился на то, чтобы убрать из обращения слова о 200 тысячах жертв. Но на другие изменения он не смог согласиться. В итоге ему сообщили, что местная власть Радомсько отменяет совместную с поляками церемонию. Дукорски смог выступить с оригинальной речью без изменений только перед израильскими студентами.

"Некоторые вещи невозможно скрыть. Это классический случай отрицания Холокоста", - сказал Дукорски.

Напомним, президент Польши подписал скандальный "антибандеровский" закон", предусматривающий уголовную ответственность за отрицание Волынской трагедии, пропаганду "бандеровской идеологии", а также публичные обвинения в адрес Польши в преступлениях, совершенных во время Холокоста. Из-за закона Польшу критикуют в Украине, США, ОБСЕ и Израиле.