В 2017 году в Украине за государственную измену осудили 13 человек - Порошенко

Также в прошлом году вступили в законную силу обвинительные приговоры в отношении 11 лиц, причастных к финансированию терроризма.

В 2017 году в Украине за государственную измену было осуждено 13 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на торжествах по случаю 26-й годовщины создания Службы безопасности Украины, которые проходят на полигоне спецподразделения "Альфа" СБУ в Киевской области, сообщил Президент Украины Петр Порошенко.

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“Лишь в 2017 году по статье “государственная измена” Уголовного кодекса Украины вынесен приговор 13 предателям”, - сообщил он.

По словам президента, также в прошлом году вступили в законную силу обвинительные приговоры в отношении 11 лиц, причастных к финансированию терроризма.

Порошенко подчеркнул, что под пристальным мониторингом находятся и подавляются любые попытки россиян и “пятой колонны” в Украине реанимировать так называемую «идею новороссии», генерировать искусственные сепаратистские движения в тех или иных регионах.

Как сообщал УНИАН, 23 марта в Харькове суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога для офицера полиции, который подозревается в государственной измене.