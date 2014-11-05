Для экономии бюджетных средств Украина закроет 9 консульств в разных странах – МИД

Об этом сообщил спикер министерства иностранных дел Евгений Перебыйнис, передает «Европейская правда».

По его словам, с начала ноября дипучреждения, которые ликвидируются, уже не ведут прием граждан. Сейчас идут процедуры завершения их работы. Сайты большинства консульств свидетельствуют, что их закрытие началось сразу после проведения парламентских выборов.

Как известно, участки для голосования за рубежом открывались именно в иностранных дипломатических представительствах .

"Это является частью процесса по оптимизации использования государственных средств", - объяснил мотив закрытия консульств Евгений Перебыйнис.

В перечень учреждений, которые ликвидируются, вошли генеральные консульства в Сучаве (Румыния), Прешове (Словакия), консульства в Варне (Болгария) и Марселе (Франция). Кроме этого, будут ликвидированы консульское агентство в Батуми (Грузия), генеральные консульства в городах Нижний Новгород (Россия), Альматы (Казахстан), консульство в Хайфи (Израиль), Куритиби (Бразилия).

"При выборе учреждений, которые ликвидируются, учитывались различные факторы, в том числе - объем задач и количество совершаемых консульских операций, близость других консульских учреждений, количество граждан на консульском учете. Что касается Сучавы и Пряшева, то было принято во внимание, что эти города находятся недалеко от границы Украины", - заявил Перебыйнис.

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"В то же время, планируется открыть одно консульское учреждение, в Приднестровье, где проживает очень много граждан Украины. Его статус и город размещения пока не определен, ведутся консультации", - сообщил представитель МИД.

Еще одну консульскую учреждение перемещен на базе консульского отделения посольства в Бонне будет создано генконсульство в Дюссельдорфе (оба города - Германия).

Статус еще шести учреждений будет снижен с генерального консульства к консульству, что позволит уменьшить финансирование и количество работников. Эта реорганизация затронет диппредставительства в Ньиредгазе (Венгрия), Эдинбурге (Великобритания), Салониках (Греция), Екатеринбурге, Новосибирске (Россия).

Консульские округа учреждений, которые ликвидируются, передаются в сферу ответственности посольства в соответствующем государстве, отмечают в МИД.