Оказалась не на своем месте, ей надо было лечиться: Тимошенко о Савченко (видео)

00:30, 24 марта 2018
Политика
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Руководитель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что ее номер один в предвыборном списке "оказалась не на своем месте", говорится в сюжете ТСН.

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"Как Надежда вернулась домой, пережив колоссальный стресс, издевательства, голодовки, страх – надо было настаивать на длительной психологической реабилитации. Минимум год надо было восстанавливать здоровье Надежды. Как человека, мне ее бесконечно жаль. Просто оказалась не на своем месте в жизни", - заявила Тимошенко.

Как сообщалось, перипетии вокруг мятежного депутата Надежды Савченко второй день на устах у украинцев. В пятницу судья решил удовлетворить ходатайство прокуроров и оставить Савченко под стражей. Если ее вину все-таки докажут, депутат может сесть за решетку пожизненно.

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Теги: #Надежда Савченко#Юлия Тимошенко