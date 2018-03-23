"Долб**б, бл**ь!": Савченко в суде обматерила прокурора (видео)

16:02, 23 марта 2018
Политика
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Савченко ругалась в суде / фото УНИАН

После слов нардепа о невиновности подсудимая выругалась в адрес прокурора Александра Банника.

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"... Мне обидно, что такие, как вы, являются столпами, на которых держится эта власть. Затем вас подпилят, смешают и будете на фронте погибать, как сейчас погибают наши солдаты...А когда они так же, добробаты, держали, как столбы, эту гребаную власть!", - сказала она.

Далее Савченко не сдержалась и крикнула: "Долб**б, бл**ь!".

По сообщениям СМИ, ее возмутило то, что прокурор попытался провести аналогию между ее делом и историей российских спецназовцев Александрова и Ерофеева.

Смотрите ругань на последних секундах видео:

Как сообщал УНИАН, во время выступления генерального прокурора Юрия Луценко в Раде 22 марта должны были продемонстрировать 20-минутное видео, но возникла задержка. В этот момент Савченко крикнула: "Бабах!"

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Теги: #суд#прокурор#Надежда Савченко