"Долб**б, бл**ь!": Савченко в суде обматерила прокурора (видео)
Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения по определению для нардепа Надежды Савченко меры пресечения.
После слов нардепа о невиновности подсудимая выругалась в адрес прокурора Александра Банника.
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"... Мне обидно, что такие, как вы, являются столпами, на которых держится эта власть. Затем вас подпилят, смешают и будете на фронте погибать, как сейчас погибают наши солдаты...А когда они так же, добробаты, держали, как столбы, эту гребаную власть!", - сказала она.
Далее Савченко не сдержалась и крикнула: "Долб**б, бл**ь!".
По сообщениям СМИ, ее возмутило то, что прокурор попытался провести аналогию между ее делом и историей российских спецназовцев Александрова и Ерофеева.
Смотрите ругань на последних секундах видео:
Как сообщал УНИАН, во время выступления генерального прокурора Юрия Луценко в Раде 22 марта должны были продемонстрировать 20-минутное видео, но возникла задержка. В этот момент Савченко крикнула: "Бабах!".