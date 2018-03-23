"Живой не сдалась бы": Савченко готова была взорвать себя - прокурор

Савченко встретилась со свидетелем, которому сообщила о наличии у нее при себе в сумке боевых припасов - 8 гранат Ф-1.

Народный депутат Надежда Савченко, которую подозревают в подготовке терактов и государственного переворота, была готова подорвать себя боевыми гранатами. Об этом заявил прокурор во время заседания в Шевченковском районном суде города Киева, который 23 марта избирает ей меру пресечения.

Об этом сообщает "112 Украина".

"Согласно показаниям свидетеля Березня, 9 марта 2018 года в Киеве Савченко по собственной инициативе встретилась с указанным свидетелем, которому сообщила о наличии у нее при себе в сумке боевых припасов - 8 гранат Ф-1, которые она готова использовать по назначению, в частности подрывом себя, но живой не сдаться", – сказал он.

Как сообщал УНИАН, 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

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Савченко инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

В тот же день в Управлении Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области генпрокурор Юрий Луценко подписал и объявил Савченко подозрение. Как уточнила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган, обвинение будет просить взять ее под стражу сроком на два месяца.