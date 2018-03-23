В России недовольны занесением в базу данных сайта иностранных «наблюдателей» на «выборах президента России» в оккупированном Крыму.

МИД РФ требует прекратить работу сайта «Миротворец», который опубликовал данные иностранных «наблюдателей» на «выборах президента России» в оккупированном Крыму.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин.

«Обратили внимание, что персональные данные независимых иностранных наблюдателей, которые находились во время выборов президента РФ в Крыму, были занесены в банк данных сайта «Миротворец», сервер которого базируется сейчас в США. 18 марта там появились имена наблюдателей из Испании, Италии, Швеции и Кипра», - сказал Кожин.

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При этом он заявил, что данные других иностранцев из Финляндии, Норвегии, которые уже ранее посещали полуостров, были внесены в базу «Миротворца» до 18 марта.

Кожин заявил, что правозащитные структуры ООН уже обращали внимание на нарушения «Миротворцем» «права на частную жизнь и презумпцию невиновности, а также рекомендовали Киеву провести соответствующую работу и закрыть этот сервер».

По его словам, нежелание Украины провести расследование деятельности сайта нарушает обязательства в рамках Совета Европы, а количество опубликованных персональных данных ежедневно увеличивается, в том числе, и граждан из ЕС.

Как сообщал УНИАН, недавно Надежда Савченко попала в базу сайта "Миротворец".