МИД РФ требует прекратить работу сайта "Миротворец"
МИД РФ требует прекратить работу сайта «Миротворец», который опубликовал данные иностранных «наблюдателей» на «выборах президента России» в оккупированном Крыму.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин.
«Обратили внимание, что персональные данные независимых иностранных наблюдателей, которые находились во время выборов президента РФ в Крыму, были занесены в банк данных сайта «Миротворец», сервер которого базируется сейчас в США. 18 марта там появились имена наблюдателей из Испании, Италии, Швеции и Кипра», - сказал Кожин.
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При этом он заявил, что данные других иностранцев из Финляндии, Норвегии, которые уже ранее посещали полуостров, были внесены в базу «Миротворца» до 18 марта.
Кожин заявил, что правозащитные структуры ООН уже обращали внимание на нарушения «Миротворцем» «права на частную жизнь и презумпцию невиновности, а также рекомендовали Киеву провести соответствующую работу и закрыть этот сервер».
По его словам, нежелание Украины провести расследование деятельности сайта нарушает обязательства в рамках Совета Европы, а количество опубликованных персональных данных ежедневно увеличивается, в том числе, и граждан из ЕС.
Как сообщал УНИАН, недавно Надежда Савченко попала в базу сайта "Миротворец".