В Шевченковский райсуд Киева поступило ходатайство на арест Савченко

Савченко будут избирать меру пресечения, время начала рассмотрения ходатайства пока не сообщается.

В пятницу, 23 марта, в Шевченковский райсуд Киева поступило ходатайство об избрании меры пресечения народному депутату Надежде Савченко в виде ареста.

Как уточнили в пресс-службе суда, Савченко подозревают в совершении преступлений по ч.1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1 ст.109, ч.1.ст.14, ч.2 ст.28, ст.112, ч.1 ст.14, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 та ч.2 ст.28,ч.1 ст.263.

Время начала рассмотрения ходатайства пока не сообщается.

Как сообщалось, в Шевченковском районном суде в пятницу, 23 марта, состоится судебное заседание по избранию меры пресечения народному депутату Надежде Савченко.

22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

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Савченко инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

В Управлении Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области генпрокурор Юрий Луценко подписал и объявил Савченко подозрение.