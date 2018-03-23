Суд избирает меру пресечения Надежде Савченко (событие завершено)

Эту ночь Савченко провела в изоляторе СБУ.

Началось заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения народному депутату Надежды Савченко.

Как передает корреспондент УНИАН, в заседании принимают участие трое адвокатов Савченко - Юрий Соловей, Дмитрий Бугай, Виктор Чевгуз, а также два прокурора - Александр Климович и Александр Банник.

Как сообщал УНИАН, 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

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Савченко инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

В Управлении Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области генпрокурор Юрий Луценко подписал и объявил Савченко подозрение.

По словам пресс-секретаря Генпрокуратуры Андрея Лысенко, скорее всего, заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию Савченко меры пресечения состоится 23 марта.

Как уточнила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган, обвинение будет просить взять ее под стражу сроком на два месяца.

Савченко вручили копию ходатайства об избрании ей меры пресечения.