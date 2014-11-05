Россия перебрасывает силы к Тельманово и на фланги на севере Луганщины

Об этом сообщил координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

Российское военное руководство во взаимодействии с подразделениями ФСБ РФ на Донбассе прилагает существенные усилия для подчинения отдельных местных бандформирований единому командованию.

"Фактически под видом т.н. «Армии Новороссии» на оккупированных территориях создана группировка российских войск, состоящая из подразделений армии РФ и российских наемников, в которую включены отдельные местные бандформирования для второстепенных и демонстрационных действий", – говорится в сообщении.

Читайте такжеРФ стянула к границе 6 "Искандеров" и всячески усиливает военное присутствие на ДонбассеВ составе данных бандформирований, кроме местных боевиков, также находятся российские наемники, отметил Тымчук.

Активно осуществляется совершенствование системы снабжения данной группировки. Создаются перевалочно-распределительные базы, пункты сбора и ремонта боевой техники, накопления материально-технических ресурсов (н.п.Луганск, Снежное, Макеевка, Новоазовск).

Напомним, по данным Тымчука, в зоне АТО отмечается резкая активизация войск РФ и боевиков, связанная с получением боеприпасов, доставленных на Донбасс с так называемыми «гуманитарными» конвоями из РФ. Самая сложная ситуация сохраняется в районе Дебальцево и Донецка.