В ожидании вероятного ареста Савченко: под Радой выстроились журналисты и активисты (фото)

Нардепа Савченко подозревают в подготовке теракта.

В четверг, 22 марта, Верховная Рада попытается снять неприкосновенность и разрешить арест народного депутата Надежды Савченко.

В эти минуты должно начаться заседание регламентного комитета, который должен рассмотреть этот вопрос до вынесения на голосование, чтобы успеть до открытия заседания. Об этом говорится в сюжете ТСН.Утро.

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С самого утра у стен парламента уже собралось немало активистов. У входа в Раду выстроились десятки журналистов, чтобы первыми занять места в ложе для прессы, чтобы отснять на видео и фото важное политическое событие.

Как сообщал УНИАН, 15 марта Верховная Рада исключила Савченко из состава Комитета ВР по нацбезопасности и обороне.

В тот же день генпрокурор Юрий Луценко внес в парламент представления о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте Савченко. По словам Луценко, следователи имеют «неопровержимые доказательства» того, что Савченко лично планировала и давала указания по совершению теракта в сессионном зале ВР.

Комитет ВР по нацбезопасности и обороне еще 18 января принял решение вынести на голосование в сессионный зал постановление об исключении Савченко из его состава. Такое решение было принято после заслушивания информации от СБУ о неполномочных действиях Савченко в решении вопроса освобождения заложников и публикации списков их фамилий.

21 марта Савченко написала на своей странице в Facebook, что обжаловала в Верховном суде решение парламента об исключении ее из комитета.