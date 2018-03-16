ГПУ после неоднозначных заявлений Савченко о расстрелах на Майдане планирует допросить ее

Вчера Надежда Савченко заявила, что видела, как Андрей Парубий «заводил снайперов в гостиницу «Украина» во время Евромайдана. Позже она сказала, что ошиблась и имела в виду Сергея Пашинского.

Генеральная прокуратура Украины намерена допросить внефракционного народного депутата Надежду Савченко в деле о расстрелах во время событий Евромайдана в феврале 2014 года.

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Об этом сообщил Радио Свобода начальник Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

15 марта Савченко заявила, что видела, как председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий «заводил снайперов в гостиницу «Украина» во время Евромайдана. Позже она сказала, что ошиблась и имела в виду не Парубия, а народного депутата от «Народного фронта», председателя комитета парламента по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского.

«Следователь договаривается о дате допроса, она еще не определена», – сказал Горбатюк.