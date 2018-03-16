ГПУ после неоднозначных заявлений Савченко о расстрелах на Майдане планирует допросить ее

14:25, 16 марта 2018
Политика
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Надежда Савченко на рабочем месте / REUTERS

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Об этом сообщил Радио Свобода начальник Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

15 марта Савченко заявила, что видела, как председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий «заводил снайперов в гостиницу «Украина» во время Евромайдана. Позже она сказала, что ошиблась и имела в виду не Парубия, а народного депутата от «Народного фронта», председателя комитета парламента по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского.

«Следователь договаривается о дате допроса, она еще не определена», – сказал Горбатюк.

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Теги: #ГПУ#Надежда Савченко#расстрелы на Майдане