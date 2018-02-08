Холодницкий: Антикоррупционный суд не сможет заработать в 2018 году

По словам руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, этот суд нужен "не сегодня, а вчера".

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий считает, что Антикоррупционный суд не сможет заработать в 2018 году.

Читайте такжеАнтикоррупционный суд в Украине должен быть создан до выборов - посол ЕСКак передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на совместной с руководителем Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником пресс-конференции в Киеве.

«Первый вопрос, за который мы больше всего переживаем, это создание и начало функционирования антикоррупционного суда, ведь примеры, которые есть в мире, они подтверждают, что этот суд нужен. Я не такой оптимист, как Артем Сергеевич (Сытник), и вижу темпы голосования закона и обсуждения. И зная украинские реалии, я боюсь, что этот суд не сможет заработать в 2018 году, к сожалению», - сказал Холодницкий.

«Я вижу это по конкурсной системе. Конкурсы в Антикоррупционный суд, наверное, будут более сложными, чем в антикоррупционную прокуратуру, где по результатам третьего этапа конкурса мы из 300 человек только выбрали четырех. Представьте, какая будет ситуация с избранием судей. Это время, которого у нас нет», - сказал руководитель САП.

По его словам, этот суд нужен, и он нужен "не сегодня, а вчера".

Как сообщал УНИАН, 22 декабря 2017 года президент Украины Петр Порошенко внес в парламент проект закона о Высшем антикоррупционном суде. Также глава государства зарегистрировал в ВР проект закона о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О Высшем антикоррупционном суде". Оба законопроекта определены как неотложные.

Общественные организации и международные партнеры Украины, в том числе Международный валютный фонд, раскритиковали президентские законопроекты из-за их несоответствия рекомендациям Венецианской комиссии, в частности, в вопросе обеспечения независимости отбора судей.

Кроме того, в парламенте зарегистрированы альтернативные депутатские законопроекты №№ 7440-1, 7440-2, 7440-3, 7440-4.

Создание антикоррупционного суда является одним из условий продолжения сотрудничества Украины и ее ключевого кредитора - МВФ.

7 февраля Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции признал соответствующим требованиям антикоррупционного законодательства президентский проект закона о Высшем антикоррупционном суде № 7440 и рекомендовал принять его в первом чтении.