СБУ заблокировала попытку популяризации в Интернете так называемой «Житомирской народной республики»

Сотрудники СБ Украины установили, что большинство учетных записей, из которых поддерживали «лайками» антиукраинские посты, имеют явные признаки «интернет-ботов», только некоторые из них принадлежат реальным пользователям соцсети.

СБУ заблокировала фейкову попытку популяризации так называемой «Житомирской народной республики».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе СБУ в Житомирской области.

"Так, в конце прошлой недели сотрудники СБ заблокировали новые попытки кремлевских пропагандистов популяризировать в Интернете так называемую «Житомирску народную республику»", - сказано в сообщении.

Оперативники спецслужбы установили, что для создания необходимой «картинки» злоумышленники использовали реальные персональные данные жителей Житомирщины, от имени которых зарегистрировали фейковые аккаунты. Через них они дистанционно администрировали страницы и наполняли их антиукраинской информации.

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"Правоохранители, в частности, задокументировали, что российские пропагандисты использовали личную информацию и фотографии жительницы одного из райцентров области для создания сообщества так называемой «Житомирской народной республики». Этот ресурс также использовался для распространения пророссийской пропаганды, поддержки и популяризации террористических организаций «Д/ЛНР». Женщина даже не подозревала о своей «причастности» к созданию антиукраинской страницы",- отмечают в СБУ.

Сотрудники СБ Украины установили, что большинство учетных записей, из которых поддерживали «лайками» антиукраинские посты, имеют явные признаки «интернет-ботов», только некоторые из них принадлежат реальным пользователям соцсети.

Служба в рамках действующего законодательства приняла необходимые меры для блокировки Интернет-сообщества фейковой «ЖНР» и прекращения ее информационного наполнения.

"Служба продолжает реализовывать комплекс мер по противодействию информационной агрессии спецслужб РФ в ущерб интересам нашего государства",- отмечают в СБУ.