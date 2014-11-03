«Бунтари» из «Воли» уже готовятся участвовать в местных выборах отдельно от «Самопомочи»

18:27, 03 ноября 2014
Политика
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Партия “Воля” заявляет, что в случае проведения местных выборов будет принимать в них участие самостоятельно, а не в составе партии “Самопомич”, как на прошлых парламентских выборах.

УНІАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила член совета партии “Воля” Ольга Галабала, комментируя решение II съезда партии, который состоялся 2 ноября.

Она напомнила, что на парламентские выборы партия шла совместным списком с партией “Самопомич”.

По словам Галабали, на съезде “партийцы, которые являются мажоритарными кандидатами, - мы выдвинули 36 мажоритарных кандидатов - они высказали свои мнения по поводу того, как происходило сотрудничество с партией “Самопомич” во время этого избирательного процесса (речь идет о внеочередных выборах в ВР - УНИАН) и там были высказаны некоторые негативные мнения”.

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Она отметила, что на съезде решили, что все-таки те, кто избран в парламент, должны войти в состав фракции по списку партии, от которой они избраны, “несмотря на все те недоразумения, не совсем корректное сотрудничество, которое было с партией “Самопомич”.

Одновременно Галабала добавила, что члены «Воли» решили идти на местные выборы самостоятельно.

По ее словам, на съезде была внутренняя дискуссия, в частности по поводу того, оставаться ли партии “Воля” самостоятельным политическим субъектом, или влиться в “Самопомич”.

«Она (дискуссия - УНИАН) развернулась в такой небольшой информационный скандал, который мы имеем со вчерашнего вечера», - сказала Галабала.

Она подчеркнула, что партия “Воля” остается самостоятельным партийным субъектом.

Как сообщалось, перед внеочередными парламентскими выборами "Самопомич" и "Воля" подписали меморандум, и "Воля" вошла в избирательный список партии «Самопомич».

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