«Бунтари» из «Воли» уже готовятся участвовать в местных выборах отдельно от «Самопомочи»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила член совета партии “Воля” Ольга Галабала, комментируя решение II съезда партии, который состоялся 2 ноября.

Она напомнила, что на парламентские выборы партия шла совместным списком с партией “Самопомич”.

По словам Галабали, на съезде “партийцы, которые являются мажоритарными кандидатами, - мы выдвинули 36 мажоритарных кандидатов - они высказали свои мнения по поводу того, как происходило сотрудничество с партией “Самопомич” во время этого избирательного процесса (речь идет о внеочередных выборах в ВР - УНИАН) и там были высказаны некоторые негативные мнения”.

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Она отметила, что на съезде решили, что все-таки те, кто избран в парламент, должны войти в состав фракции по списку партии, от которой они избраны, “несмотря на все те недоразумения, не совсем корректное сотрудничество, которое было с партией “Самопомич”.

Одновременно Галабала добавила, что члены «Воли» решили идти на местные выборы самостоятельно.

По ее словам, на съезде была внутренняя дискуссия, в частности по поводу того, оставаться ли партии “Воля” самостоятельным политическим субъектом, или влиться в “Самопомич”.

«Она (дискуссия - УНИАН) развернулась в такой небольшой информационный скандал, который мы имеем со вчерашнего вечера», - сказала Галабала.

Она подчеркнула, что партия “Воля” остается самостоятельным партийным субъектом.

Как сообщалось, перед внеочередными парламентскими выборами "Самопомич" и "Воля" подписали меморандум, и "Воля" вошла в избирательный список партии «Самопомич».