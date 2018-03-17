Украина присоединилась к персональным санкциям против Южного Судана и Гвинеи-Бисау

18:54, 17 марта 2018
Политика
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Президент ввел в действие два решения СНБО о персональных санкциях в отношении Южного Судана и Гвинеи-Бисау / фото president.gov.ua

Соответствующие указы №70/2018 и 71/2018 обнародованы на сайте главы государства.

В решении отмечается, что СНБО поддерживает предложения Кабинета министров Украины (распоряжение Кабинета министров от 13 декабря 2017 года № 907-р).

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«Применить сроком на пять лет персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к физическим лицам согласно приложению к распоряжениям Кабинета министров Украины от 13 декабря 2017 года № 907-р и от 15 ноября 2017 года № 822-р», - говорится в решении СНБО.

Кабинету министров и СБУ поручено обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций. Контроль за выполнением решений Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенных в действие этими указами, возложить на секретаря СНБО.

Указы вступают в силу со дня их опубликования.

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Теги: #санкции#южный судан#Петр Порошенко#Совет безопасности ООН