В Украине 18 марта возможны провокации в связи с выборами президента России - Тымчук

Завтра резко возрастет вероятность провокаций в Украине, которые Кремль будет использовать для своей пропаганды, отметил координатор группы "Информационное сопротивление"

Во время протестных акций в воскресенье, 18 марта, в Украине возможны провокации в связи с выборами президента России, отметил в Facebook народный депутат от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"На 18 марта во многих регионах Украины запланированы акции протеста. Возможность выйти на мирный протест – неотъемлемое право граждан. Хочу, однако, напомнить, что 18 марта в России будут проходить выборы президента. Естественно, в этот день резко возрастает вероятность провокаций в Украине, которые Кремль будет использовать для своей пропаганды", - написал депутат.

Он призвал организаторов и участников массовых акций быть бдительными.

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Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о том, что граждане РФ не будут допускаться в воскресенье, 18 марта, на территорию российских дипломатических учреждений для участия в выборах президента России.

Тем временем в посольстве РФ в Украине заявляли о том, что 18 марта избирательные участки будут открыты. Речь шла об избирательных участках на территории посольства РФ в Киеве, а также в помещениях генеральных консульств во Львове, Одессе и Харькове.

В свою очередь объединенные силы националистов ‒ "Свобода", "Правый сектор" и "Национальный корпус" - заявили о том, что не допустят в Украине голосования на российских выборах.