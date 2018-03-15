Савченко отрицает проведение допроса в СБУ: следователь только взял объяснения

Сегодня генпрокурор внес в ВР представление о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте Надежды Савченко.

Внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко утверждает, что ее не допрашивали в СБУ, следователь лишь взял объяснения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в комментарии журналистам после почти трехчасового пребывания в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области.

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"Луценко в очередной раз соврал. Меня вызвали в качестве свидетеля на допрос к следователю. Проводил мой опрос другой следователь. И не допрос в качестве свидетеля, а именно отбирал объяснения", - заявила Савченко.

Как сообщал УНИАН, 12 марта генпрокурор Луценко заявил, что Савченко вызывают 13 марта в СБУ на допрос по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, задержанного в Донецкой области при попытке ввезти с оккупированной территории арсенал оружия.

9 марта председатель СБУ Грицак заявил, что Рубан вместе с главарями «ДНР» готовил теракты в центре Киева, злоумышленники планировали обстрелять из минометов дома.

Сегодня, 15 марта, генпрокурор Юрий Луценко внес в парламент представление о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте Савченко. По словам Луценко, следователи имеют «неопровержимые доказательства» того, что Савченко лично планировала и давала указания относительно совершения теракта в сессионном зале ВР.