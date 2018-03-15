Рада разрешила задержание и арест "оппоблоковца" Бакулина

Самого нардепа Евгения Бакулина во время рассмотрения вопросов в сессионном зале украинского парламента не было.

Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины от "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина.

Как передает корреспондент УНИАН, за дачу согласия на привлечение к уголовной ответственности Бакулина проголосовали 274 народных депутатов из 349, зарегистрированных в сессионном зале. За дачу согласия на задержание - 252 депутата из 340, а за арест - 240 из 337 депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Самого Бакулина при рассмотрении вопросов в сессионном зале не было.

В то же время депутатам были розданы его письменные объяснения.

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Как сообщал УНИАН, по данным генерального прокурора Украины Юрия Луценко, досудебным расследованием установлено, что Бакулин в период с марта 2010 года, вероятно, участвовал в преступной организации экс-президента Виктора Януковича, в частности, в совершении преступлений против собственности. По словам Луценко, Бакулин «спланировал и организовал совершение ряда особо тяжких и связанных с ними преступлений, а именно: незаконное завладение средствами ПАО «Нафтогаз Украины» в сумме 449 млн 963 тыс. 820 грн, законченное покушение на завладение денежными средствами этого публичного акционерного общества в сумме 5 млрд 100 млн 36 тыс. 180 грн».

Второе дело, сообщил Луценко, касается завладения средствами государственного акционерного общества «Черноморнефтегаз» в сумме 404 млн 374 тыс. 966 долларов при закупке по завышенной стоимости вышек для добычи нефти и газа на шельфе Черного моря. По данным следствия, в 2011 году при проведении закупок самоподъемных плавучих буровых установок менеджерами «Черноморнефтегаза» и «Нафтогаза» были допущены грубые нарушения тендерных процедур. «Черноморнефтегаз» приобрел две буровые платформы за 400 и 398 млн долл., тогда как их рыночная стоимость, по данным ГПУ, составляла 210 и 179 млн долл. Закупленные буровые называют «вышками Бойко» по фамилии тогдашнего министра энергетики и угольной промышленности.