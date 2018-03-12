Бакулин является фигурантом двух уголовных производств - Луценко

16:19, 12 марта 2018
Политика
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Бакулин является фигурантом двух уголовных производств / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генпрокурор сообщил на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам Регламента и организации работы парламента, который рассматривает представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Бакулина.

По словам Луценко, досудебным расследованием установлено, что Бакулин в период с марта 2010 года, вероятно, принимал участие в преступной организации экс-президента Виктора Януковича, в частности, в совершении преступлений против собственности.

Так, добавил генпрокурор, Бакулин «спланировал и организовал совершение ряда особо тяжких и связанных с ними преступлений, а именно: незаконное завладение средствами ПАО «Нафтогаз Украины» в сумме 449 млн 963 тыс. 820 грн, законченное покушение на завладение денежными средствами этого публичного акционерного общества на сумму 5 млрд 100 млн 36 тыс. 180 грн».

Второе дело, сообщил Луценко, касается незаконного завладения чужим имуществом в особо крупных размерах - денежными средствами Государственного акционерного общества «Черноморнефтегаз» в сумме 404 млн 374 тыс. 966 долларов.

Луценко уточнил, что в незаконном завладении средствами ГАО «Черноморнефтегаз» объявлены подозрения 14 лицам, из которых 7 объявлены в розыск, в отношении 5 проводятся следственные процессуальные действия, в отношении 2 человек есть приговор суда.

Что касается незаконного завладения средствами НАК "Нафтогаз Украины", по словам генпрокурора, объявлены подозрения 10 лицам, в отношении всех есть приговор суда. «Фактически, единственный фигурант этого второго так сказать «бензинового» дела является Бакулин, который находится под защитой депутатского иммунитета», - добавил генпрокурор.

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Как сообщал УНИАН, в июле 2017 года Луценко заявлял о подготовке представления в ВР о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности Бакулина.

«В рамках дела о нефтебуровых показания Кацубы, который пошел на соглашение со следствием, дают нам полную возможность готовиться привлекать к уголовной ответственности народного депутата Бакулина», - сказал тогда Луценко.

Бывшего заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Александра Кацубу подозревают в причастности к присвоению 449,9 млн грн, принадлежавших компании.

19 февраля 2018 года председатель Верховной Рады Андрей Парубий получил представление о привлечении к уголовной ответственности, даче согласия на задержание и избрание меры пресечения Бакулину. В соответствии с Регламентом ВР, профильный комитет имеет 20 дней для рассмотрения данного представления, из которых 5 дней предоставляется депутату для предоставления объяснений.

22 февраля Парубий сообщал, что работники аппарата ВР не могут выйти на связь ни с Бакулиным, ни с его помощниками. Сегодня, 12 марта, Луценко заявил, что местонахождение Бакулина неизвестно и его необходимо объявить в розыск.

Председатель ВР ожидает, что парламент рассмотрит вопрос о привлечении Бакулина к уголовной ответственности уже на этой неделе.

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Теги: #подозрения Бакулина#Евгений Бакулин#дело Бакулина