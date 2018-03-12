Бакулин является фигурантом двух уголовных производств - Луценко

По словам генпрокурора, речь идет о незаконном завладении средствами "Нафтогаза" и "Черноморнефтегаза".

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что народный депутат из фракции «Оппозиционный блок" Евгений Бакулин является фигурантом двух уголовных производств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генпрокурор сообщил на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам Регламента и организации работы парламента, который рассматривает представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Бакулина.

По словам Луценко, досудебным расследованием установлено, что Бакулин в период с марта 2010 года, вероятно, принимал участие в преступной организации экс-президента Виктора Януковича, в частности, в совершении преступлений против собственности.

Так, добавил генпрокурор, Бакулин «спланировал и организовал совершение ряда особо тяжких и связанных с ними преступлений, а именно: незаконное завладение средствами ПАО «Нафтогаз Украины» в сумме 449 млн 963 тыс. 820 грн, законченное покушение на завладение денежными средствами этого публичного акционерного общества на сумму 5 млрд 100 млн 36 тыс. 180 грн».

Второе дело, сообщил Луценко, касается незаконного завладения чужим имуществом в особо крупных размерах - денежными средствами Государственного акционерного общества «Черноморнефтегаз» в сумме 404 млн 374 тыс. 966 долларов.

Луценко уточнил, что в незаконном завладении средствами ГАО «Черноморнефтегаз» объявлены подозрения 14 лицам, из которых 7 объявлены в розыск, в отношении 5 проводятся следственные процессуальные действия, в отношении 2 человек есть приговор суда.

Что касается незаконного завладения средствами НАК "Нафтогаз Украины", по словам генпрокурора, объявлены подозрения 10 лицам, в отношении всех есть приговор суда. «Фактически, единственный фигурант этого второго так сказать «бензинового» дела является Бакулин, который находится под защитой депутатского иммунитета», - добавил генпрокурор.

Читайте такжеОппоблоковец Бакулин, ареста которого требует ГПУ, перестал выходить на связь - Парубий

Как сообщал УНИАН, в июле 2017 года Луценко заявлял о подготовке представления в ВР о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности Бакулина.

«В рамках дела о нефтебуровых показания Кацубы, который пошел на соглашение со следствием, дают нам полную возможность готовиться привлекать к уголовной ответственности народного депутата Бакулина», - сказал тогда Луценко.

Бывшего заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Александра Кацубу подозревают в причастности к присвоению 449,9 млн грн, принадлежавших компании.

19 февраля 2018 года председатель Верховной Рады Андрей Парубий получил представление о привлечении к уголовной ответственности, даче согласия на задержание и избрание меры пресечения Бакулину. В соответствии с Регламентом ВР, профильный комитет имеет 20 дней для рассмотрения данного представления, из которых 5 дней предоставляется депутату для предоставления объяснений.

22 февраля Парубий сообщал, что работники аппарата ВР не могут выйти на связь ни с Бакулиным, ни с его помощниками. Сегодня, 12 марта, Луценко заявил, что местонахождение Бакулина неизвестно и его необходимо объявить в розыск.

Председатель ВР ожидает, что парламент рассмотрит вопрос о привлечении Бакулина к уголовной ответственности уже на этой неделе.