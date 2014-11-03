Враг Путина рассказал о слабых местах президента России и его захватнических планах

Журналисты ТСН решили начать знакомство с самыми неприятными для российского президента людьми.

Первый из них - Ахмед Закаев, один из лидеров чеченского сопротивления, которого в Кремле называют террористом. На самом же деле он - бывший боевой генерал, соратник Джохара Дудаева. А впоследствии - министр иностранных дел и нынешний председатель правительства Чеченской республики Ичкерия в изгнании. Это - совсем не те чеченцы, которые сейчас за деньги охотятся на украинцев на Донбассе.

Ахмед Закаев сейчас находится в Лондоне и называет себя главой чеченского правительства в изгнании. Он терял друзей не только в Чечне, но уже и здесь. Майор Литвиненко - человек, который публично обвинил Путина в организации терактов, которые стали основанием для развязания чеченской войны. Александр стал другом Закаева и врагом Путина номер один. Собственно, после этого Британское правительство начало заботиться о безопасности таких, особых гостей.

Ахмед вынужден менять маршруты и очень осторожно выбирает еду. После смерти его друга майора Литвиненко, отравленного полонием, еда - объект грустных шуток.

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Ахмед не очень верит в мир. Он часто вспоминает Джохара Дудаева. У того действительно было одно пророчество, которое трудно забыть. Меньше, чем за год до смерти Дудаев сказал: "Следующим после Чечни будет Крым".

"Если сегодня не будет сопротивления - он (Путин) пойдет на Киев", - говорит Ахмед.

Порой казалось, что сопротивление в самой Чечне замерло. Но и там случается разное. Последний эпизод - единичная террористическая атака на блокпост с полицейскими в Грозном. Видео, которое поступает с северного Кавказа, часто обещает Путину джихад.

Кроме кадыровцев, наемных боевиков со стороны самопровозглашенных республик, об участии в войне на стороне Украины заявили несколько полевых командиров из числа врагов Путина.

"Участие чеченцев в украинском конфликте - это абсолютные добровольцы. Но когда Россия и Украина на какой-то основе договорятся, их (чеченцев) статус добровольцев будет переквалифицирован в статус наемника, которого будут преследовать", - говорит Ахмед.

Он также предполагает, что Путин уйдет с поста, если не одержит победу в Украине.

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"Уже принято решение сократить его (Путина) срок (на посту) - это произойдет в ближайшем будущем. Ключ к решению - в Украине. Если Путин там не победит, то он должен будет пойти под давлением уже не внешнего фактора, а внутреннего. Если он (Путин) не создаст "Новороссии", то толпа, которой он обещал создать "Новороссию", его же и снесет. Если Запад позволит ему создать эту "Новороссию", то пока он жив, он там и будет сидеть. Если не позволит - то это вопрос ближайшего времени пребывания на посту президента", - говорит Ахмед.

Мужина тоже говорит, что если Путин захватит Украину, то следующей в его захватнических планах станет Прибалтика.

"Сейчас здесь (на Западе) поняли, каким будет следующий шаг (Путина) и начали укреплять НАТО. На самом деле, на Западе для себя четко определили, что следующие попытки (агрессии России) будут именно там", - отметил Ахмед.