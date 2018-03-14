Комитет ВР одобрил проект закона о нацбезопасности: нардеп рассказал, какие правки к нему предложат

В комитете ожидают, что 20 марта, в следующий вторник, проект закона будет слушаться в сессионном зале парламента.

Парламентский Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны одобрил проект закона «О национальной безопасности Украины» (регистрационный номер 8068) и будет рекомендовать Верховной Раде проголосовать его за основу.

Об этом сообщил Секретарь комитета, народный депутат Иван Винник, передает пресс-служба БПП.

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«Сегодня комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде принять проект закона о национальной безопасности за основу с редакционными правками комитета. 19 марта, в понедельник, мы соберемся комитетом, с целью утвердить редакционные замечания к первому чтению законопроекта. В частности, предлагается дополнить президентский законопроект некоторыми положениями альтернативного законопроекта. Также предлагается четко выписать угрозы национальной безопасности, уточнить субъектов и объектов национальной безопасности, обратим внимание, что проект закона предлагает отменить действие трех законов – о гражданско-демократическом контроле над военной организацией и правоохранительными органами, оборонное планирование и закон об основах нацбезопасности. Ожидаем, что 20 марта, в следующий вторник, проект закона будет слушаться в сессионном зале. Депутатам будет роздан текст поправок от комитета, поэтому у всех будет возможность ознакомиться с тем, за что будем голосовать», – сказал Иван Винник.

Иван Винник отметил, что комитет, при подготовке проектов законов к рассмотрению в сессионном зале парламента, строго придерживается закона о регламенте: «Комитет традиционно придерживается всех норм Регламента, поскольку те законопроекты, которые готовит комитет, имеют серьезное значение, особенно для страны-агрессора Российской Федерации. Через своих агентов влияния Россия ищет любые возможности оспорить наши законы».