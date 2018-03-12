Парубий ожидает экспертной оценки НАТО законопроекта о нацбезопасности

По словам спикера, решение профильного комитета относительно законопроекта о нацбезопасности пока нет.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий ожидает экспертной оценки Представительства НАТО в Украине законопроекта о национальной безопасности (№8068).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

Парубий отметил, что указанный законопроект рассматривает Комитет по вопросам безопасности и обороны. «На сегодняшний день еще нет решения комитета. Но я как председатель парламента так же ожидаю и анализа, экспертной оценки представительства НАТО в том числе и представительства НАТО здесь, в Украине, для того, чтобы максимально учесть и профессиональные позиции комитета, но также максимально учесть предложения НАТО, потому что этот закон является важным шагом и важным законом для интеграции Украины в НАТО», - сказал он.

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Парубий подчеркнул, что, как только будет решение профильного комитета, он будет инициировать, чтобы указанный законопроект «как можно скорее был в повестке дня, мы начали дискуссию по нему сначала в первом чтении, а затем между первым и вторым чтением».

Он напомнил, что в законопроекте есть «целый ряд новшеств», в частности, относительно гражданского министра обороны, увеличения гражданского контроля над сектором обороны.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля президент Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 17 января 2018 «О проекте закона «О национальной безопасности Украины».

В решении отмечается, что, рассмотрев соответствующий проект закона, СНБО решил его принять и предлагает президенту внести на рассмотрение парламента.

28 февраля проект закона о национальной безопасности Украины (№8068) был зарегистрирован в Верховной Раде.

Комитет ВР по вопросам национальной безопасности и обороны планирует рассмотреть указанный законопроект 14 марта.