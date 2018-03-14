"Давай уезжай отсюда, не нужен ты нам!": дагестанские школьники "зафукали" Путина (видео)

17:07, 14 марта 2018
Политика
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Грустный Путин на мероприятии 23 февраля 2018 года / REUTERS

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На опубликованном на YouTube видео слышно, как мальчики возле машины, в которую садился Путин, несколько раз крикнули «фу», после чего сказали: «До свидания! Давай уезжай отсюда!».

«До свидания! Не нужен ты нам!», – крикнул школьник перед отъездом кортежа Путина.

Отметим, что сегодня, 14 марта, Путин совершит последнюю перед президентскими выборами поездку – в оккупированный Крым.

Выборы президента России планируют провести 18 марта 2018 года – в годовщину аннексии Крыма.

Видео: Новое Дело

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Теги: #выборы президента РФ#Дагестан