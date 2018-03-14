"Давай уезжай отсюда, не нужен ты нам!": дагестанские школьники "зафукали" Путина (видео)
17:07, 14 марта 2018Политика
1483 0
Во время визита российского президента в республику Дагестан местные школьники выкрикивали в адрес Путина неодобрительные фразы.
Грустный Путин на мероприятии 23 февраля 2018 года / REUTERS
Президента России Владимира Путина во время прогулки по главному проспекту дагестанской столицы Махачкалы освистали дагестанские школьники.
Читайте такжеВ оккупированном Крыму не могут избирать президента РФ – президент Австрии
На опубликованном на YouTube видео слышно, как мальчики возле машины, в которую садился Путин, несколько раз крикнули «фу», после чего сказали: «До свидания! Давай уезжай отсюда!».
«До свидания! Не нужен ты нам!», – крикнул школьник перед отъездом кортежа Путина.
Отметим, что сегодня, 14 марта, Путин совершит последнюю перед президентскими выборами поездку – в оккупированный Крым.
Выборы президента России планируют провести 18 марта 2018 года – в годовщину аннексии Крыма.
Видео: Новое Дело
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter