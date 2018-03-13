Кремль анонсировал поездку Путина в оккупированный Крым

Президент РФ осмотрит Крымский мост и побывает в Севастополе.

Кремль анонсировал поездку президента РФ Владимира Путина в оккупированный Крым.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы российского государства, «в ходе поездки Путин осмотрит Крымский мост, возведение которого началось в феврале 2016 года. Это самый длинный мост в России и Европе, его протяжённость составит 19 километров. Параллельно строятся автомобильная и железнодорожная части. К настоящему времени завершено сооружение основных конструкций автодорожной части, ведутся укладка асфальтового покрытия, установка барьерного ограждения и опор освещения».

В Кремле заявляют, что на объекте трудятся более 10 тыс. строителей. По графику сдача автодорожной части Крымского моста запланирована на декабрь 2018 года, железнодорожной – на конец 2019 года.

Путин также осмотрит новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта "Симферополь" и побывает в Севастополе.

Накануне российские СМИ сообщили, что 14 марта Путин совершит последнюю перед президентскими выборами поездку – в аннексированный Крым.

Выборы президента России планируют провести 18 марта 2018 года – в годовщину оккупации Крыма.